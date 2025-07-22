Eskişehir'de Orman Yangını Büyüyor
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını, sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple başladı. Yangına 4 helikopter ve bir yangın söndürme uçağı ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediliyor.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını büyümeye devam ediyor.
Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah 08.30 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen büyümeye devam ediyor. Yükselen alevlere havadan olmak üzere, 3 tanesi Orman İl Müdürlüğü, 1 tanesi ise jandarmaya ait olan toplamda 4 tane helikopter, 1 tane Orman İl Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor. Karadan ise çok sayıda arazöz ile yangının büyütmesine engel olmaya çalışılıyor. Ormanın büyük bir kısmının ise gözle görülür şekilde kül olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa