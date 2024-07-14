Eskişehir'de omuz atma tartışması kavgaya dönüştü

Eskişehir'de gece saatlerinde omuz atma tartışmasının büyümesi sonucunda çıkan kavgada 3 kişilik gruptaki şahıs karşısındaki adama pompalı tüfek doğrulturken, polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sularında Tepebaşı ilçesi Cumhuriye mahallesi Kayacık sokak üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, köpek gezdiren 1 şahıs ile 3 kişilik grup arasında omur atma nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda taraflar birbirlerine bıçak çekerken, 3 kişilik gruptaki bir şahıs karşısındaki şahsa pompalı tüfek doğrulttu. Polis ekipleri, kavga esnasında olay yerine intikal etti. Ekiplerin gelmesi sonucunda şahıslar kaçışmaya başladı. Tartıştığı kişiye pompalı tüfek doğrultan şahıs ise silahını bir aracın altına atarak olay yerinden kaçmayı denedi.

Olay yerine gelen polis ekilerinin çalışmaları sonucunda kavgaya karışan 4 şahıs da yakalanarak gözaltına alınırken, araç altında bulunan pompalı tüfeğe el konuldu. - ESKİŞEHİR