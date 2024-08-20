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Eskişehir'de olaylı gece: Polisle silahlı çatışmaya giren şahıs yakalandı, o anlar kamerada

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Eskişehir'de bir inşaatta gece bekçisini silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatarak havaya ateş eden şahıs, polis ekipleriyle yaşadığı silahlı çatışma ve kovalamaca sonucunda yakalandı.

Eskişehir'de olaylı gece: Polisle silahlı çatışmaya giren şahıs yakalandı, o anlar kamerada

Ara sokaklarda yaşanan silahlı çatışma paniğe neden oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir inşaatta gece bekçisini silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatarak havaya ateş eden şahıs, polis ekipleriyle yaşadığı silahlı çatışma ve kovalamaca sonucunda yakalandı.

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak'ta bulunan bir inşaatta gece bekçisini silahla yaralayan Baran Y., olay yerinden kaçarak Gölbaşı Sokak'ta bulunan bir eve sığındı. Evin penceresinden etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için havaya ateş eden ve kendine zarar verme tehditleri savuran Baran Y., bahçe kapısından çıkarak kaçmaya çalıştı. Mahalle içinde polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girerek kaçmaya çalışan Baran Y., yaklaşık 500 metre ileride bulunan Altıner Sokak'ta yakalandı.

Kaçan şahsı durdurmak için defalarca havaya ateş açıldı

Polis ekipleri, inşaat bekçisini silahla yaraladıktan sonra kaçan Baran Y. ile uzun süre kovalamaca yaşadı. Zafer Mahallesi ara sokaklarında yaşanan kovalamacada, polis ekipleri şahsı durdurabilmek için defalarca havaya ateş etti. Kaçan şahıs da polis ekiplerini uzaklaştırmak için havaya ateş etti. Yaşanan silahlı çatışma, mahallede büyük paniğe neden oldu.

Olay sonucunda gözaltına alınan Baran Y., bıçakla kendisine zarar verdiği için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, silahla yaraladığı inşaat bekçisi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polislerle silahlı çatışmaya giren Baran Y.'nin annesi sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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