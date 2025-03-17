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Eskişehir'de Okulda Tavandan Sıva Düşmesi: 4 Öğrenci Yaralandı

Eskişehir'de Okulda Tavandan Sıva Düşmesi: 4 Öğrenci Yaralandı
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Eskişehir'de bir lisede ders sırasında tavandaki sıvanın düşmesi sonucu 4 öğrenci yaralandı. Olayın sıcaklık farkı nedeniyle yaşandığı belirtildi. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Eskişehir'de bir lisede ders işlendiği sırada tavandaki sıvanın çökmesi sonucunda yaralanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.10 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi Bülbülcük Sokak üzerinde bulunan Yunusemre Endüstri ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sınıfta ders işlendiği sırada tavandaki sıva aniden öğrencilerin üzerine düştü. Yaşanan olay sonucunda kafalarından ve vücutlarının çeşitli bölgelerinden darbe alan 4 öğrenci yaralandı. Öğrencilere ilk olarak öğretmenler müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrencilerden 2'si Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2'si ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, olayın sıcaklık farkı nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Ayrıca okulda eğitim ve öğretime ara verilmeyeceği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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