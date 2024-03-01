Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Trafik Denetimi: 9 Sürücüye 31 Bin TL Cezai İşlem
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde 315 araç kontrol edilirken 9 okul servisi sürücüsüne 31 bin TL ceza yazıldı. Denetimlerde ayrıca okul servis şoförleri ve rehber personeline trafik eğitimleri verildi.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde 315 araç kontrol edilirken 9 okul servisi sürücüsüne 31 bin TL ceza yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. 1 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 315 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu bulunan 9 okul servis şoförüne 31 bin 69 TL trafik para cezası yazıldı.
Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR