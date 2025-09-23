Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Denetim Yapıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 153 servis aracı/şoförü ve okul çevrelerindeki 203 farklı mekan kontrol edilirken, 386 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerine yönelik denetimler sürüyor. Bu çerçevede, il genelinde 15-22 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 153 servis aracı/şoförü kontrol edilirken, bunlardan 4'ünün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 49 kahvehane, 65 market/tekel, 1 oyun salonu ve 88 park/bahçe olmak üzere 203 farklı mekan denetlendi. Ayrıca, 386 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR