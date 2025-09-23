Haberler

Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Denetim Yapıldı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerine yönelik denetimler sürüyor. Bu çerçevede, il genelinde 15-22 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 153 servis aracı/şoförü kontrol edilirken, bunlardan 4'ünün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 49 kahvehane, 65 market/tekel, 1 oyun salonu ve 88 park/bahçe olmak üzere 203 farklı mekan denetlendi. Ayrıca, 386 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
