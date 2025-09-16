Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Denetim: 617 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 617 servis aracı ile okul çevrelerinde bulunan 231 farklı mekan kontrol edilirken, 468 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerine yönelik denetim yapıldı. Ekiplerin 8-15 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda; 617 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, 17 araç ve şoförün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde bulunan 65 kahvehane, 73 market, 8 oyun salonu ve 85 park/bahçe denetlendi. Ayrıca, 468 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR