Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Denetim: 617 Araç Kontrol Edildi
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerine yönelik denetim yapıldı. Ekiplerin 8-15 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda; 617 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, 17 araç ve şoförün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde bulunan 65 kahvehane, 73 market, 8 oyun salonu ve 85 park/bahçe denetlendi. Ayrıca, 468 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa