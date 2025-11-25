Eskişehir'de Okul Servislerine ve Çevresine Yoğun Denetim

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 667 servis aracı ve şoförü ve okul çevrelerindeki 303 farklı mekan kontrol edilirken, 744 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerine yönelik denetimler sürüyor. Bu çerçevede, il genelinde 17-24 Kasım 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 667 servis aracı ve şoförü kontrol edilirken, bunlardan 20'sinin kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 56 kahvehane, 80 market/tekel, 11 oyun salonu ve 156 park/bahçe olmak üzere toplam 303 farklı mekan denetlendi. Ayrıca, 744 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR