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Eskişehir'de Okul Servislerine ve Çevresine Denetim

Eskişehir'de Okul Servislerine ve Çevresine Denetim
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 81 okul servisi ve şoförü kontrol edildi. Okul çevrelerinde ise 199 mekanda denetimler yapıldı ve 5 araç kusurlu bulundu.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 81 okul servisi ve şoförü denetlenirken, okul çevrelerinde 199 mekanda kontrol gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servislerinde ve çevrelerinde denetim yapıldı. İl genelinde 13-20 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 81 servis aracı ve şoförü denetlenirken, 5 aracın kusurlu olduğu tespit edildi. Okul çevrelerinde ise 45 kahvehane, 65 market/tekel, 1 oyun salonu ve 88 park/bahçe kontrol edildi. Ayrıca 350 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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