Eskişehir'de Okul Servislerine ve Çevresine Denetim

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 150 servis aracı ile okul çevrelerindeki 209 mekan kontrol edilirken, 281 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servislerine ve çevrelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kent genelinde 14 - 21 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde; 150 servis aracı/şoförü kontrol edilirken, bunlardan 11'inin kusurlu olduğu tespit edildi. Okul çevrelerinde ise; 54 kahvehane, 61 market/tekel, 2 oyun salonu ve 92 park/bahçe denetlendi. Ayrıca 281 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı. - ESKİŞEHİR