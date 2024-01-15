Eskişehir'de Okul Servislerine Trafik Denetimi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik düzenlenen trafik denetiminde kusurlu bulunan 3 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Ocak ile 12 Ocak tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 62 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu bulunan 3 araç sürücüsüne 2 bin 70 TL para cezası kesildi.

Yapılan denetimlerde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 21 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtılırken, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR