Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 5 Şoföre İşlem

Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 5 Şoföre İşlem
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Eskişehir'de yapılan denetimlerde 354 şahıs kontrol edilirken, 5 servis şoförüne işlem yapıldı. Denetimlerde 93 okul servisi, çeşitli işletmeler ve parklar kontrol edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince okul servislerinde ve okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 354 şahıs kontrol edilirken, kusurlu 5 servis şoförüne işlem yapıldı.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı okul servislerinde ve okul çevrelerinde 2-9 Haziran tarihleri arasında denetim yapıldı. Denetimlerde 93 okul servisi ve şoför, 49 kahvehane, 63 market ile tekel bayii, 86 park ve bahçe kontrol edildi. Denetimlerde 354 şahıs kontrol edilirken, kusurlu 5 servis şoförü hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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