Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 285 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kontrol edilen 285 adet okul servis aracından 2'si kusurlu görülüp servis şoförlerine 4 bin 641 TL Trafik İdari Para Cezası verildi.

Ayrıca denetimlerde okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR