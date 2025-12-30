Denetlenen 208 servis aracından 16'sının kusurlu olduğu belirlendi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 208 servis aracından 16'sının kusurlu olduğu belirlenirken, okul çevrelerinde 197 farklı mekan kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, 22-29 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce kontrol edilen 208 servis aracından 16'sının kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde bulunan 52 kahvehane, 70 market/tekel, 1 oyun salonu ve 93 park/bahçe olmak üzere toplam 216 farklı mekan denetlendi. Çalışmalar sırasında 482 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR