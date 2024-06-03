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Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 11 Araç Kusurlu Bulundu

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Mayıs ayı boyunca 405 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimler sonucunda 11 araç kusurlu bulunarak sürücülerine toplamda 25 bin 55 TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin Mayıs ayı boyunca okul servislerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 405 araç kontrol edildi, kusurlu bulunan 11 aracın sürücüsüne toplamda 25 bin 55 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 1 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 405 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu bulunan 11 aracın sürücüsüne toplamda 25 bin 55 TL para cezası kesildi.

Ayrıca okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Servis aracı Eskişehir Jandarma Güvenlik Trafik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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