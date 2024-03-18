Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 1 Araç Şoförüne Cezai İşlem

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 48 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 1 okul servisinin şoförüne para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 11 Mart ile 15 Mart 2024 tarihleri arasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 48 adet okul servisi kontrol edilirken, kusurlu görülen 1 araç sürücüsüne 3 bin 135 TL para cezası kesildi.

Ayrıca okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR