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Eskişehir'de Okul Servisleri ve İşletmeler Denetlendi

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 122 okul servisi kontrol edilirken, 591 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 122 okul servisi kontrol edilirken, 591 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Mayıs ile 27 Mayıs tarihleri arasında okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 122 okul servisi ile okul çevresinde bulunan 441 işletme ve park bahçe kontrol edildi. Ayrı denetimlerde, 591 şahsın kimlik sorgulaması yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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