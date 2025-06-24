Eskişehir'de Okul Servisleri ve Çevre Mekanlara Denetim

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 53 okul servisi ile okul çevrelerinde bulunan 219 mekan kontrol edildi. Denetimler 16-23 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 53 okul servisi ile okul çevrelerinde bulunan 219 farklı mekan kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 16-23 Haziran 2025 tarihleri arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 53 okul servisi ve şoförü kontrol edildi. Okul çevrelerinde bulunan 51 kahvehane, 58 market/tekel, 1 oyun salonu ve 109 park/bahçe olmak üzere 219 farklı mekan denetlendi. Ayrıca, 176 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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