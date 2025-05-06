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Eskişehir'de Okul Servisleri ve Çevre Denetimleri Yapıldı

Eskişehir'de Okul Servisleri ve Çevre Denetimleri Yapıldı
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, 139 okul servisi ve okul çevresindeki 208 mekanı denetledi. 28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 136 servis aracından 6'sının kusurlu olduğu belirlendi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 139 okul servisi ile okul çevrelerindeki 208 farklı mekan denetlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Bu çerçevede, 28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce kontrol edilen 136 servis aracından 6'sının kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde bulunan 49 kahvehane, 64 market ve 95 park olmak üzere 208 farklı mekan denetlendi. Ayrıca, çalışmalar sırasında 163 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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