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Eskişehir'de Okul Servisleri Denetlendi

Eskişehir'de Okul Servisleri Denetlendi
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Eskişehir'de yapılan denetimlerde, 199 servis aracından 6'sının kusurlu olduğu belirlendi. Ekipler toplamda 224 mekanın kontrolünü gerçekleştirdi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 199 servis aracından 6'sının kusurlu olduğu belirlenirken, okul çevresindeki 224 farklı mekan kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 5-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce kontrol edilen 199 servis aracından 6'sının kusurlu olduğu tespit edildi. Okul çevrelerinde, 56 kahvehane, 65 market/tekel ve 103 park/bahçe olmak üzere toplam 224 farklı mekan denetlendi. Çalışmalar sırasında 373 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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