Eskişehir'de Okul Servis Araçlarına Trafik Eğitimi

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 102 adet okul servis aracı kontrol edip, şoförlere ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde, belirli tarihleri arasında 102 adet okul servis aracı kontrol edildi. Çalışmalarda, kusurlu görülen 1 okul servis şoförüne, bin 506 lira trafik cezası yazıldı. Ayrıca denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri jandarma ekiplerince verildi. - ESKİŞEHİR