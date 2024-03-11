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Eskişehir'de Okul Servis Araçlarına Trafik Eğitimi

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 102 adet okul servis aracını kontrol ederek şoförlere ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verdi.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 102 adet okul servis aracı kontrol edip, şoförlere ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde, belirli tarihleri arasında 102 adet okul servis aracı kontrol edildi. Çalışmalarda, kusurlu görülen 1 okul servis şoförüne, bin 506 lira trafik cezası yazıldı. Ayrıca denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri jandarma ekiplerince verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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