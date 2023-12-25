Eskişehir'de Okul Servis Araçlarına Denetim

Eskişehir'de trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 43 araç ve şoförü kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-22 Aralık tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim uygulandı. Uygulanan denetimlerde 43 servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu görülen 1 okul servis aracı ve şoförüne 'Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi' ihlali suçundan bin 647 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR