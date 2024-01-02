Eskişehir'de Okul Servis Araçları Denetlendi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul servis araçlarına yönelik yürütülen denetimlerde araç ve şoförlerinde herhangi bir kusura rastlanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 25-29 Aralık tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 76 okul servis aracı kontrol edilirken, sürücü ve araçlarda herhangi bir kusur tespit edilmedi. Yapılan kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 23 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildiği bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR