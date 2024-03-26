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Eskişehir'de Okul Çevresinde Denetimler Yapıldı

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul çevresinde çeşitli denetimler yapıldı.

Okul çevreleri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 2 market/tekel, 1 iddia bayi, 11 okul çevresi/park kontrolü, 11 okul ziyareti ve 15 şahıs sorgusu yapıldı. Odunpazarı ilçesinde bir lisede meydana gelen yaralama olayı ile ilgili olarak, şüpheli yakalanarak gerekli işlemler uygulandı. Kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilendiği tespit edilen 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İI Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde ise; 93 Devriye faaliyetinde, 41 market, 40 kahvehane, 28 park, bahçe kontrolü yapılıp, 306 şahısın sorgulandı. Okul çevresinde bulunan güzergahtan geçen 105 aracın sorgusu jandarma tarafından yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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