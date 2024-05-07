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Eskişehir'de Okul Çevresi Denetimi

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okulların çevresinde düzenlenen denetimde çok sayıda işletme kontrol edildi. Denetimlerde, 46 bakkal ve market, 64 kahvehane, 63 park kontrol edildi. Ekipler tarafından denetimler esnasında 46 okula ziyaret gerçekleştirildi. Ayrıca denetimler esnasında okul çevrelerinde bulunan 170 araç ve 360 kişinin sorgulaması yapıldı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okulların çevresinde düzenlenen denetimde çok sayıda işletme kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulların çevresinde denetim düzenlendi. Denetimlerde, 46 bakkal ve market, 64 kahvehane, 63 park kontrol edildi. Ekipler tarafından denetimler esnasında 46 okula ziyaret gerçekleştirildi.

Ayrıca denetimler esnasında okul çevrelerinde bulunan 170 araç ve 360 kişinin sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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