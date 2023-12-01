Eskişehir'de okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 42 şahıs sorgulandı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 42 şahıs sorgulandı. Denetimlerde ayrıca 46 okul çevresi ile park kontrol edildi ve 33 okul ziyareti gerçekleştirildi. Okulla alakası olmayan 14 şahıs uzaklaştırıldı ve bir kafeye ruhsatsızlık nedeniyle idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 42 şahıs sorgulandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 46 okul çevresi ile park kontrol edilirken, 33 okul ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıca okul çevresinde bulunan 42 şahıs sorgulandı ve okulla alakası olmayan 14 şahıs uzaklaştırıldı.
Polis ekipleri tarafından denetlenen 1 kafeye ise ruhsatsızlıktan idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR