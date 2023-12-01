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Eskişehir'de okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 42 şahıs sorgulandı

1 Aralık 2023 18:44 Son Güncelleme: 18:45 Abone Ol

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 42 şahıs sorgulandı. Denetimlerde ayrıca 46 okul çevresi ile park kontrol edildi ve 33 okul ziyareti gerçekleştirildi. Okulla alakası olmayan 14 şahıs uzaklaştırıldı ve bir kafeye ruhsatsızlık nedeniyle idari para cezası uygulandı.