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Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Geniş Kapsamlı Denetim

Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Geniş Kapsamlı Denetim
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, okul servisleri ve çevresindeki mekanlarda denetimler yaptı. 378 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı, 123 servis aracı kontrol edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince servislere ve okul çevrelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde onlarca araç ve yüzlerce mekan kontrol edilirken, 378 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerinde ve okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi. Kent genelinde 30 Eylül ila 7 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 123 servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Bunun sonucunda 6 araç ve şoförün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 45 kahvehane, 60 market/tekel ve 122 park/bahçe denetlenip 92 okul ziyaret edildi. Ayrıca 378 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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