Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Geniş Kapsamlı Denetim

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince servislere ve okul çevrelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde onlarca araç ve yüzlerce mekan kontrol edilirken, 378 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerinde ve okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi. Kent genelinde 30 Eylül ila 7 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 123 servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Bunun sonucunda 6 araç ve şoförün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 45 kahvehane, 60 market/tekel ve 122 park/bahçe denetlenip 92 okul ziyaret edildi. Ayrıca 378 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. - ESKİŞEHİR