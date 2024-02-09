Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimde, çok sayıda işletme ve şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 52 işletme denetlenirken, ruhsatı olmadığı belirlenen bir işyerine işlem yapıldı. Ayrıca 25 okul çevresi kontrol edilirken, 20 okul ziyareti geçekleştirildi. Denetimlerde, 108 şahsın kimlik sorgulamasının yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR