Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim: İşyerleri, Park ve Bahçeler Kontrol Edildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin okul çevrelerinde gerçekleştirdikleri denetimde çok sayıda işyeri, park ve bahçe kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde denetim düzenlendi. Denetimlerde, 1 internet kafe, 1 kafa, 10 market ve 2 tütüncü kontrol edildi. Okulların yakınlarında bulunan 23 park ve bahçe kontrol edildi. Ayrıca 21 okul ziyaret edildi. Denetimlerde, 41 şahıs ve 2 araç sorgulanırken, 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 2 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. - ESKİŞEHİR