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Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim Gerçekleştirildi

8 Aralık 2023 17:05 Son Güncelleme: 17:07 Abone Ol

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde, marketler, tekel bayileri, oyun salonları ve tütüncüler kontrol edildi. Ayrıca, 36 okul ziyaret edilerek kimlik sorgulaması yapıldı ve eksiklikleri tespit edilen bir işletmeye para cezası uygulandı.