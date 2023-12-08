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Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim Gerçekleştirildi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde, marketler, tekel bayileri, oyun salonları ve tütüncüler kontrol edildi. Ayrıca, 36 okul ziyaret edilerek kimlik sorgulaması yapıldı ve eksiklikleri tespit edilen bir işletmeye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, okul çevrelerinde denetim yapıldı. Denetimlerde, 4 market, 8 tekel, 3 oyun salonu, 2 tütüncü, 1 kahvehane, 30 okul çevresi ve park kontrol edilirken, 36 okul ziyaret edildi.

Denetimler esnasında şüpheli 34 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 4 şahsa okul ile ilişiği olmadığı tespit edildi. Tütün satan 1 işletmeye ise eksiklikleri nedeni para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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