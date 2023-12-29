Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim Çalışmaları
Eskişehir'de polis ekipleri belirli tarihler arasında okul çevrelerinde denetim çalışmaları yaptı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tütün ve tekel ürünleri kontrol edildi, okul ziyaretleri ve şahıs sorgulamaları gerçekleştirildi.
Eskişehir'de polis ekipleri belirli tarihler arasında okul çevrelerinde denetim çalışmaları yaptı.
Belirli tarihler arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde yapılan çalışmalar sonucunda; 3 tütün, 4 tekel, 33 okul çevresi / park kontrolünün yanı sıra 30 okul ziyareti ve 30 şahıs sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR