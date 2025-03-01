Eskişehir'de Öğrencilere Polislik Meslek Tanıtımı ve Güvenlik Eğitimi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, Eskişehir'de eğitim faaliyetlerine devam eden okullarda öğrencilere polislik meslek tanıtımı ve güvenlik tedbirleri konusunda eğitim verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 26 Şubat 2025 tarihinde Batıkent Mahallesi'nde eğitim faaliyetlerine devam eden Ticaret Borsası İlkokulu'nda 80 öğrenci ve 4 idarecinin katılımıyla, Polislik Meslek Tanıtımı ve öğrencilerin alabileceği basit güvenlik tedbirleri konusunda eğitim faaliyeti düzenlendi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamaya göre ayrıca, 2025 yılı sonuna kadar yürütülmesi planlanan Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma-2 projesi kapsamında, avukat Mail Büyükerman Anaokulu ve İlkokulu'nda toplam 255 öğrenci ile 15 idareci ve öğretmenin katılımıyla, "Hacivat Karagöz'ün Teknoloji ile İmtihanı" isimli gölge oyunu gösterisi düzelendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce, çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği aktarıldı. - ESKİŞEHİR