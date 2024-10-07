Eskişehir'de Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi

Eskişehir'de polis ekiplerince üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Güvenlik, Narkotik, Siber, Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri personelleri tarafından Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) gerçekleştirildi. Çalışmalarda, El Ele Güvenli Geleceğe projesi çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. SİBERAY ve NARKONOKTA projeleriyle de toplam 10 bin 200 öğrenciye ulaşıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR