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Eskişehir'de Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi

Eskişehir'de Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi
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Anadolu Üniversitesi'nde polis ekipleri, üniversite öğrencilerine yönelik terörle mücadele, asayiş ve narkotik konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında 10 bin 200 öğrenciye ulaşılması hedeflendi.

Eskişehir'de polis ekiplerince üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Güvenlik, Narkotik, Siber, Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri personelleri tarafından Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) gerçekleştirildi. Çalışmalarda, El Ele Güvenli Geleceğe projesi çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. SİBERAY ve NARKONOKTA projeleriyle de toplam 10 bin 200 öğrenciye ulaşıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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