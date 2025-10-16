Eskişehir'de Öğrenciler ve Polis Fidan Dikti

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Fidan Dikim ve Piknik Etkinliği'nde öğrenciler, polis ekipleriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 2025 yılı içerisinde uygulamaya konulan 'Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma-2' isimli proje kapsamında 'Fidan Dikim ve Piknik Etkinliği' düzenlendi. Etkinlik, çeşitli kurs ve eğitimlere katılan öğrencilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişinin katılımıyla Kocakır Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çeşitli eğlenceli aktivitelerin yapıldığı etkinlikte, öğrenciler ve polis ekipleri çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe; Vali Yardımcısı Adem Keleş, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Metin Albay Ünlü katılım sağladı. - ESKİŞEHİR