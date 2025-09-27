Eskişehir'de Öğrenci Güvenliği İçin Okul Çevrelerinde Denetimler Devam Ediyor

Eskişehir'de polis ekiplerince öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerinde yapılan denetimler devam ediyor.

8 Eylül 2025 Pazartesi günü itibariyle 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başladı. Yurt genelinde milyonlarca öğrenci okulların yolunu tutarken, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan öğrencilerin huzur ve güven içinde okullarına gidip dönebilmeleri için okul çevrelerindeki denetimlerin aralıksız devam ettiğini bildirildi. - ESKİŞEHİR