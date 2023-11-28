Eskişehir'de Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 9 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.K. isimli şahıs yakalandı.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR