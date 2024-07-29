Eskişehir'de Narkotik Uygulamasında 15 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen narkotik uygulamasında, 142 şahıs ve 30 araç kontrol edilirken, 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla Şarhöyük, Fevziçakmak, Emek, 71 Evler, Huzur ve Erenköy mahallelerinde narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 142 şahıs ve 30 araç kontrol edilirken, 15,44 gram bonzai ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca denetimlerde, 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Trafik kontrollerinde ise 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve araç sigortasının yapılmamasından işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR