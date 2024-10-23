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Eskişehir'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

Eskişehir'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Eskişehir'in Tunalı Mahallesi'nde bir müstakil evin bahçesinde çıkan yangın, bodrum katındaki eşyalara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü.

Eskişehir'de bir müstakil evin bahçesinde çıkan ve bodrumdaki eşyalara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde müstakil bir evin bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bahçedeki malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın evin bodrum katındaki eşyalara da sıçrarken, dumanların yükseldiğini gören ev sahibi ve vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar oluştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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