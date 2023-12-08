Eskişehir'de mülk sahibi sokağı kapattı

Yıllardır kullanılan sokağı 'benim' diyerek kapattı

Eski ara sokak çıkmaz yol oldu

Mülk sahibi kendisine ait arsadan geçen yolu kapattı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki bir mülk sahibi vatandaş, uzun yıllardır kullanımda olan sokağı kendi arsasından geçtiğini iddia ederek tahta bariyerlerle çevreleyerek çıkmaz yol haline getirdi.

Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan ve belediyeye ait olmadığı öne sürülen Gamgam Sokak, mülk sahibi vatandaş tarafından tahta bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. Bahsi geçen sokağın uzun süredir kamuya açık olarak kullanıldığı bilinirken, vatandaşlar her gün geçtikleri yolun kapatılması karşısında şaşkınlığa uğradı. Mülk sahibi vatandaşın kendisi tarafından yapıldığı belirtilen yolun ilk kullanıldığı zamanlarda belediyenin bilgisi dahilinde çift yönlü bir şekilde herkese açıldığı öğrenilirken, çevre esnafı, sokağın kapatılmasıyla ilgili mülk sahibinin haklı olduğunu söyledi.