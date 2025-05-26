Eskişehir'de Motosikletli Kuryeye Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Eskişehir'de motosikletli kuryeye aynı yönde seyreden otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camına çıkan ve yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, caddede ilerleyen motosikletli kuryeye aynı yönde seyreden 26 AAD 525 plakalı hatchback otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye Y.A. aracın ön camına adeta yapıştı. Otomobil sürücüsü ise kısa bir süre durduktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR