Eskişehir'de Motosikletli Kuryeye Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Eskişehir'de Motosikletli Kuryeye Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Kaçtı
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Eskişehir'de motosikletli bir kuryeye aynı yönde seyreden bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kuryenin yaralandığı olayda, otomobil sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Yaralı kurye hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de motosikletli kuryeye aynı yönde seyreden otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camına çıkan ve yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, caddede ilerleyen motosikletli kuryeye aynı yönde seyreden 26 AAD 525 plakalı hatchback otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye Y.A. aracın ön camına adeta yapıştı. Otomobil sürücüsü ise kısa bir süre durduktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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