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Eskişehir'de Motosikletli Kurye Kadına Çarptı

Eskişehir'de Motosikletli Kurye Kadına Çarptı
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Eskişehir'de bir motosikletli kuryenin çarpması sonucu yaralanan kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza hakkında trafik polisleri inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir motosikletli kuryenin çarpması sonucunda yaralanan kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaza, dün akşam saat 20.20 sularında Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı M. Pehlivan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, T.Ö. isimli kadına karşıdan karşıya geçmek istediği esnada yoldan geçen bir motosikletli kurye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kadın yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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