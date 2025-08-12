Eskişehir'de Motosikletli Kurye ile Otomobil Çarpıştı

Eskişehir'de Motosikletli Kurye ile Otomobil Çarpıştı
Güncelleme:
Eskişehir'de gerçekleşen trafik kazasında motosikletli kurye ve otomobil çarpıştı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Eskişehir'de motosikletli kurye ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Uluönder mahallesi 3070. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Y.T. isimli şahsın idaresindeki 26 AIK 727 plakalı kurye motosikleti, M.Y. isimli şahsın idaresindeki 26 UK 015 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
