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Eskişehir'de Motosikletler Görüntü Kirliliği Yaratıyor

Eskişehir'de Motosikletler Görüntü Kirliliği Yaratıyor
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Eskişehir'in Hoşnudiye Mahallesi'nde sokak ortasına park edilen motosikletler, hem yayaların geçişini engelliyor hem de görüntü kirliliğine yol açıyor.

Eskişehir'de sokak ortasına park edilen motosikletler görüntü kirliliğine sebep olurken, yayaların geçişini de kısıtlıyor.

Hoşnudiye Mahallesi Hacet Sokak girişi son zamanlarda adeta motosiklet park alanına döndü. Çok sayıda motosikletin park edildiği alan, yayaların geçişini zorlaştırırken görüntü kirliliğine de neden oluyor. Park edilen çok sayıda motosikletin, çevre esnafın da rahatsızlık yaşamasına neden olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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