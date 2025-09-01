Eskişehir'de Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Eskişehir'de Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü endişe içinde sağlık ekiplerinin yanından ayrılmadı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Endişeli sürücü, yaralının tedavi gördüğü ambulansın başında dakikalarca bekledi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Atatürk caddesinde ışıkların çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir erkek şahsın idaresindeki 26 ALS 107 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda yere düşen yaya için endişelenen motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis'e haber verdi. Herhangi bir açık yarası olmadığı belirtilen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Endişeli sürücü ise, ambulans hastaneye hareket edene kadar sağlık ekiplerinin yanından ayrılmadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

