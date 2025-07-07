Eskişehir'de Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Eskişehir'de Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Hem motosiklet sürücüsü hem de kadın yaya yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de bir motosikletin yayaya çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğleden sonra Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir motosikletli, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yayaya çarptı. Yaşanan kaza sonrasında hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın şahsın baygın halde olduğu belirtilirken, yaralılar tedavi için hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama

12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik

Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut'tan kötü haber! Durumu kritik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.