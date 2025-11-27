Eskişehir'de Motosiklet Yarışı Trafiği Tehlikeye Attı

Eskişehir'de trafiğe açık caddede iki hız motosikleti ile yapılan yarış trafiğe tehlikeye atarken o anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Tepebaşı ilçesi Emirler Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde hafta sonu kaydedilen görüntülerde, iki yüksek kapasiteli motosikletin yarışı amatör kamera tarafından kaydedildi. Trafiğe açık alanda yapılan yarışta iki motosikletlinin saatte 200 kilometreyi geçen hızla yarıştığı görüntülere yansıdı. Yarış anları, motosiklet kullanıcılarının arkadaşları tarafından heyecanla izlendi. - ESKİŞEHİR