Eskişehir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Eskişehir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı
Eskişehir Çevre Yolu'nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saat 21.20 sıralarında Eskişehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 26 AHS 490 plakalı motosiklet ve 35 DTE 45 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca çok sayıda kurye, yaralı motosiklet sürücüsüne yardımcı olmak amacıyla kaza mahallinde toplandı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
