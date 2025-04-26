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Eskişehir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Şans Eseri Yaralı Yok

Eskişehir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Şans Eseri Yaralı Yok
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Eskişehir'de şerit değiştiren motosiklet, otomobile çarparak maddi hasara yol açtı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı, trafik akışı normale döndü.

Eskişehir'de şerit değiştirmeye çalışan motosikletin otomobile çarptığı kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, dün akşam saat 20.45 sıralarında Çevre Yolu'nda Akademi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ. isimli şahsın idaresindeki 16 BMV 259 plakalı motosiklet, şerit değiştirirken S.Y. isimli şahsın idaresindeki 07 D 0865 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucunda maddi hasar oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde kazada şans eseri kimsenin yara almadığı belirlendi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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