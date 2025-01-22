Üye Girişi
Haberler
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!

Eskişehir'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Eskişehir'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Ömerağa Mahallesi'nde bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının, tamirhanede yağ yakılması nedeniyle başladığı iddia ediliyor.

Eskişehir'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Ömerağa Mahallesi Basay Sokak'ta bulunan motosiklet tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre, tamirhanede yağ yakılması nedeniyle baca yangını meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
img

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
img

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Çamlıca'da korkutan yangın: Ekipler müdahale ediyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile İmralı'daki ikinci görüşmesi sona erdi

DEM Parti heyetinin ikinci İmralı görüşmesi sona erdi
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı

Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.