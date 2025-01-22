Eskişehir'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Eskişehir'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Ömerağa Mahallesi Basay Sokak'ta bulunan motosiklet tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre, tamirhanede yağ yakılması nedeniyle baca yangını meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR