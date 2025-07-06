Eskişehir'de Motosiklet Sürücüsü Kırmızı Işıkta Geçti

Eskişehir'de Motosiklet Sürücüsü Kırmızı Işıkta Geçti
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Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü, plakasına boyunluk geçirerek trafik kurallarını ihlal etti ve kırmızı ışıkta geçerek dikkat çekti.

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü, plakasına boyunluk geçirdiği motosikletle kırmızı ışıkta geçerek kuralları hiçe saydı.

Odunpazarı ilçesi Akcami Mahallesi'nde Cumhuriyet Bulvarı ve Atatürk Bulvarı kesişiminde bir motosiklet dikkat çekti. İddialara göre, motosiklet sürücüsü plakasına renkli boyunluk geçirerek plaka bilgilerini gizledi. Ardından sürücü, kırmızı ışık yanmasına rağmen kuralları umursamadan yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsünün trafik kurallarını hiçe sayan bu davranışı 'pes' dedirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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